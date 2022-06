Guillermo Bermejo presentó una denuncia constitucional contra la presidenta del Congreso

Este marte 7 de junio, el congresista de Perú Democrático, Guillermo Bermejo, presentó una denuncia constitucional contra la titular del Parlamento, María del Carmen Alva, por una presunta infracción a la Constitución.

De esta manera, el parlamentario espera que se inicie un procedimiento en contra de la presidenta de la Mesa Directiva por infringir los artículos 102 y 112 de la Carta Magna. También alega que su colega incurrió en las conductas tipificadas en los artículos 317 y 349 del Código Penal.

“El que toma parte en una conspiración de dos o más personas para cometer delitos de rebelión, sedición o motín, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de la mitad del máximo de la señalada para el delito que se trataba de perpetrar”, señala artículo 349 del Código Penal.

Esto se da luego de que se filtrara un audio de la también congresista de Acción Popular, en donde se le escucha hablar sobre la convocatoria de elecciones presidenciales, en caso el mandatario Pedro Castillo y la vicepresidenta Dina Boluarte no estén en la disposición de ocupar sus cargos.

“El Congreso no se va. Sí, nosotros haremos un informe. También Patty Juárez iba a sacar una ley, ya ha hecho un tema para sacar de esa manera, ya lo tiene listo. No va a pasar eso, nosotros no tenemos que desaparecer”, se oye en el audio.

Además, en un segundo audio, , publicado el último lunes, la presidenta del Congreso asegura que tiene a las Fuerzas Armadas de su lado en caso quieran vacar al mandatario y en el escenario que él quiera cerrar el Legislativo. No obstante, este último fue negado por Alva Prieto.

“Señalar que las Fuerzas Armadas hayan tomado partido por algún sector político no solo va en dirección opuesta a lo que estipula la Carta Magna, sino que es irresponsable, fuera de lugar y atenta contra la institucionalidad de las mismas”, dijo en un pronunciamiento el Ministerio de Defensa (Mindef).

