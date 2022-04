Guillermo Bermejo denunciará a Luis Giampietri por acusarlo de intento de asesinato

El congresista de Perú Democrático, Guillermo Bermejo, rechazó este jueves las imputaciones del vicealmirante en retiro, Luis Giampietri, e informó que lo denunciará por difamación agravada.

Como se sabe, durante la ceremonia por el 25 aniversario de la exitosa operación Chavín de Huántar, que se realizó en el patio de honor del Congreso de la República, Giampietri acusó al parlamentario de intento de asesinato en su contra y del expresidente Alan García.

“El señor Luis Giampietri, sabe Dios con qué intenciones, sale a lanzar este tipo de acusaciones contra mi persona. Yo rechazo profundamente y me molesta no solo la presencia de este individuo, sino a la mesa del Congreso que, a pesar de que están escuchando las barbaridades que dice, son incapaces de defender el fuero parlamentario que tanto dicen defender“, declaró.

“Que sepa el señor Giampietri que por más edad que tenga yo lo voy a denunciar por difamación agravada porque lo que acaba de hacer, por segunda vez en una semana, no se lo voy a perdonar“, agregó.

Asimismo, Bermejo se refirió también a la versión de que el expediente de la Policía Nacional del Perú (PNP), desde donde se habría advertido del intento de asesinato, recopila información sobre los supuestos viajes a Nicaragua, Colombia y Venezuela.

“Estoy indignado con esto, que me demuestre que yo he estado en Nicaragua, me he quedado corto llamándole infeliz, un embustero, un difamador y un sinverguenza“, replicó Bermejo.

Cabe recordar que luego de la declaración de Giampietri, se pudo apreciar la indignación de Bermejo, quien negó lo afirmado con la cabeza y un violento movimiento de brazo.

