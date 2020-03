Guillermo Aliaga: propuesta de ministra Alva sobre AFP es “discriminatoria”

El vicepresidente del Congreso y representante de Somos Perú, Guillermo Aliaga, calificó de “discriminatoria” la propuesta que maneja la ministra de Economía, María Antonieta Alva, sobre el retiro parcial de los fondos de las AFP, ya que desde el Gobierno se contempla un retiro, pero que no incluiría a todos los afiliados. La postura de Somos Perú es apoyar el proyecto que permite el retiro del 25% de fondos de las AFP, en el marco de estado de emergencia que viven los peruanos.

“Podría ser discriminatorio porque se primaría por algunas personas y por otras no. Ella ha dicho que la propuesta del Congreso es bien intencionada, yo lo tomo como una declaración política. Nosotros recogemos el pedido de la ciudadanía”, sostuvo en diálogo con Manuel Rosas, en Exitosa.

En este sentido, Guillermo Aliaga le recordó a la ministra Alva que el Congreso con este proyecto no busca una medida populista o bien intencionada, sino atender una demanda de la ciudadanía: “no es una medida de carácter populista, no como dice la ministra de Economía una medida bien intencionada, sino in clamor popular. La gente quiere retirar parte de sus fondos y tiene derecho a hacerlo”.

En esta línea, el integrante de Somos Perú adelantó que este martes apoyarán la aprobación del proyecto multipartidario que permite a los afiliados a las AFP retirar excepcionalmente hasta el 25 % de sus fondos en cuenta individual, en el marco de la emergencia por el covid-19. Por ello, señaló que se buscará que en la junta de portavoces se exonere de su debate en comisiones y pase a una votación virtual que podría darse esta misma semana.

El proyecto incorpora la vigésima quinta disposición final y transitoria del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, precisando que la entrega de los fondos se realizará en el plazo máximo de 10 días de presentada la solicitud. El afiliado deberá indicar el número de cuenta bancaria para el depósito correspondiente