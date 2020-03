Guido Pennano: “Mínimo se van a perder unos tres millones de empleo por coronavirus”

El economista Guido Pennano considera que el gobierno ha hecho cosas buenas en medio de esta crisis, pero falta mucho por hacer. Para generar empleo, por ejemplo, dijo que el Estado puede hacer compras directamente a las pymes. Esto es lo que conversó con diario Exitosa.

–¿Considera que las medidas económicas tomadas por el gobierno son las más acertadas?

Pienso que algunas están muy bien y hay otras que se han debido hacer distinto. Aparte que hay muchas que faltan por hacer. Por ejemplo, en el tema de los bancos el Estado debe regular.

–¿De qué manera?

Si tú revisas lo que ofrece cada banco a su clientela es muy distinto. No hay una definición clara, ni en conjunto sobre tema de intereses, entre otros. Eso debe dictarlo el gobierno, no puedes dejarlo al banco. Es como dejar a los bancos que compitan con la angustia de la gente. Eso es inaceptable, porque no sabes cuándo acabarán los problemas. Hay clientes que temen futuras represalias cuando pase todo esto. En cambio, si el gobierno dicta una medida, todos los bancos deben cumplir.

Puestos de trabajo –El gobierno estima será un millón 70 mil empleos los que se perderán…

Va a ser mucho más. Mínimo serán unos tres millones de empleos los que se van a perder en esta crisis que nos trae el coronavirus. El 70% de los puestos de trabajo se encuentran en el sector informal. Hay pymes, micropymes y micro-micro pymes que se van a ver perjudicadas. Hay gente que se gana la vida vendiendo caramelos, actividades que le permite sobrevivir, y todo eso se va al demonio.

–¿Qué sectores serían los más golpeados?

Todos van a sufrir esta crisis, pero donde la van a pasar mal es el sector servicios donde están concentrados los restaurantes, hoteles, turismo. Imagínate los que venden artesanía, ya mancaron. No pueden vender nada y no van a tener ingresos.

–En el caso de los restaurantes…

Igual. Pongámonos en el mundo maravilloso que esto puede levantarse en un mes y medio. Si te dicen que puedes salir a la calle que la emergencia ya acabó. ¿Acaso vas a ir a comer a un restaurante? No lo creo porque vas a seguir con temor de contagiarte.

–¿Cómo se podría generar empleo en estas circunstancias?

Lo que puede hacer es como se hizo en los 90 con las compras estatales. El Estado compra cualquier cantidad de cosas, incluso del exterior. Ahora debe incentivar en comprar al pequeño productor. Por ejemplo, la adquisición de escobas, se lo compras a las pequeñas pymes, o compra para el rancho de los soldados, o para penales. Hay que organizar al Estado para comprarle a las pymes. Es más difícil, es cierto, pero se trata de ser solidario y en eso el Ministerio de Producción debe participar.