Guido Pennano afirma que sería un “disparo político” quitarle la licencia a Repsol

En entrevista con Exitosa, el economista Guido Pennano afirmó hoy que sería un “disparo político” quitarle la licencia a la compañía petrolera Repsol, encargada de la refinería La Pampilla, tras el derrame de unos 6 000 barriles de petróleo en el mar de Ventanilla el pasado sábado 15 de enero.





Durante el bloque ‘Economía Popular’, Pennano aseveró que suspender la licencia “no resuelve el problema”, por lo que recomendó al Gobierno que, en vez de esa opción, cree una entidad autónoma encargada de “tomar decisiones rápidamente”, así como un fondo para resarcir a la población afectada ante el derrame de crudo.





“Pedir que se le quite la licencia a Repsol, a mí me parece que suena más a disparo político. Acá lo que hay que hacer es decirle a la empresa: ‘Usted no se mueve de acá y paga lo que tiene que pagar’”, refirió.

“Suspender la licencia no resuelve el problema, lo que hay que hacer aquí es algo parecido a lo que se hizo en el terremoto de Áncash en 1970: se constituyó una entidad autónoma que tomó decisiones rápidamente, eso es lo que no está haciendo acá”, añadió.

Consideró también que el mencionado fondo no debe estar cubierto con recursos del Estado, sino con fondos de la multa que deberá pagar Repsol.

“Hay que crear un fondo para resarcir a los afectados y eso debería estar cubierto no por recursos del Estado peruano, como mucha gente pide, sino con recursos de la multa, que debe ser 10 o 30 veces el valor estimado del daño”, manifestó.

◼ Pide revisar casos internacionales

Asimismo, el economista exhortó al Gobierno a revisar casos internacionales en los que también se produjo derrame de petróleo, a fin de determinar las indemnizaciones y multas contra la empresa petrolera.

Citó los casos de British Petroleum (BP), empresa que fue multada con el pago de 5.500 millones de dólares por el derrame de petróleo en el golfo de México, y el desastre ecológico en las Islas Mauricio, donde hubo penas de prisión contra el capitán y el primer oficial del buque granelero Wakashio por el vertido de mil toneladas de crudo en el paraíso insular.

“Veamos otros casos, o sea utilicemos la experiencia de lo que pasó con British Petroleum en el golfo de México en Estados Unidos, para tener una idea de las multas, así como el caso del buque en las Islas Mauricio, donde hubo pena de cárcel contra el piloto del buque. Hay que ver quién es responsable de seguridad en Repsol”, sugirió.

En ese sentido, Guido Pennano pidió al Gobierno actuar “con cabeza fría y tomar decisiones correctas”, luego de que la premier Mirtha Vásquez señalara que el Ejecutivo no descarta quitarle la licencia la empresa de hidrocarburos, Repsol, tras el derrame de petróleo en el litoral peruano.

