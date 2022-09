Guido Bellido: “Sra Keiko no debe pretender la precarización del Gobierno”

El congresista de Perú Libre, Guido Bellido, se pronunció tras las declaraciones de la excandidata presidencial, Keiko Fujimori, sobre la iniciativa legislativa de adelanto de Elecciones Generales. El legislador señaló que la lideresa de Fuerza Popular busca promover “cualquier acto maquiavélico contra los peruanos” y que, por ese motivo, “pretende la precarización del Gobierno”.

“Sra Keiko, el mecanismo democrático a usted le dijo no por tercera vez, cualquier acto maquiavélico contra los peruanos quizá responda a su odio y rencor por ellos, no por eso debe pretender la precarización del gobierno; comprenda que la mayoría de peruanos no votarán por usted”, declaró el congresista del partido del lápiz, Bellido Ugarte, expresidente del Consejo de Ministros.

Como se recuerda, el último domingo, Keiko Fujimori respondió al secretario general de Perú Libre, Cerrón Rojas, quien indicó que la intención de la excandidata a la Presidencia de la República es intentar “quebrar el orden democrático” y consideró que “la dictadura está codificada en su ser”.

“Gracias Sr. Vladimir Cerrón, pero cuando necesite un diagnóstico, buscaré el de un especialista de verdad y no de un confeso marxista leninista y admirador de Fidel Castro y su dictadura. Lo único que queremos quebrar es una situación insostenible para el país”, publicó Fujimori Higuchi en su cuenta de Twitter.

Asimismo, consideró el adelanto de las Elecciones Generales como “un mecanismo democrático más fácil y rápido”. En esa línea, indicó que con 66 votos y un referéndum se lograría el término del Gobierno del presidente de la República, Pedro Castillo.

