Guido Bellido sobre audio de Alva: “No se puede usar el parlamento para conspirar contra la democracia”

A través de las redes sociales, el congresista de Perú Libre, Guido Bellido, expresidente del Consejo de Ministros, se manifestó acerca del audio de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, en donde señala que si el jefe de Estado, Pedro Castillo, y la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, no continúan en sus cargos convocaría a elecciones presidenciales y no a un sufragio general, así no se afectaría la permanencia de los parlamentarios.

El exprimer ministro, Bellido Ugarte, consideró que “no se puede usar el Parlamento para conspirar contra la democracia” y señaló que se está realizando diversas acciones para “orquestar la caída del presidente y ocupar su cargo”.

“Usar el Congreso, sus comisiones y constitucionalistas “eruditos” para orquestar caída del presidente y ocupar su cargo, evidencia hambre por el poder y poca autoestima”, publicó el legislador en su cuenta oficial de Twitter.

No se puede usar el parlamento para conspirar contra la democracia.

Usar el Congreso, sus comisiones y constitucionalistas “eruditos” para orquestar caída del presidente y ocupar su cargo, evidencia hambre por el poder y poca autoestima. pic.twitter.com/ig1b4N2Pz7 — Guido Bellido Ugarte (@GuidoBellidoU) June 3, 2022

Cabe señalar que, este viernes 3 de junio, la presidenta del Congreso, Alva Prieto, brindó una conferencia de prensa y aseguró que no planea permanecer en dicho cargo público. En ese sentido, señaló que la difusión del audio es un “intento de desviar la atención” de la supuesta entrega de coima al extitular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva.

“Me extraña que hoy en la mañana salga este audio chuponeado, no sé por quién o quiénes porque la verdad no recuerdo, porque hablo con tanta gente, aparentemente, no sé si ha sido telefónico, reunión, micrófono. Los expertos sabrán ver ese tema”, declaró.

