Guido Bellido: Si yo fuera Pedro Castillo mantengo a Aníbal Torres como primer ministro

El congresista de Perú Libre, Guido Bellido, se pronunció acerca de la declaración del legislador de su agrupación parlamentaria, Américo Gonza, sobre los posibles cambios que realizaría el presidente de la República, Pedro Castillo, en el Gabinete Ministerial.

Como se recuerda, el legislador Gonza señaló que el primer ministro, Aníbal Torres, haría pedido su cambio al jefe de Estado, debido a que considera que “cumplió su ciclo”.

“Yo ayer he estado con el premier y no le he escuchado comentar eso. Si yo fuera Pedro Castillo lo mantengo al Dr. Aníbal Torres como presidente del Consejo de Ministros“, declaró el congresista Bellido ante la prensa.

Asimismo, indicó que al jefe de Estado, Castillo Terrones, le corresponde realizar los cambios en el Gabinete Ministerial, que considere necesarios.

“Eso corresponde al presidente. Yo pienso que el presidente hará una evaluación de los integrantes del Gabinete y tomará la decisión, si cambia a uno o dos, o más”, señaló el también exprimer ministro, Bellido Ugarte.

“En todo momento siempre es bueno ajustar si algo falta, nada es perfecto”, añadió.

Asimismo, consideró que es “importante que el presidente siempre haga seguimiento a los ministros de Estado bajo los objetivos que se tiene y los resultados”.

Por último, señaló que Torres no es “una moneda de oro para caer bien a todos”, pero que está “ha venido sosteniendo y creo que es saludable”.

