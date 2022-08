Guido Bellido: “Protejamos el derecho del presidente de representar al país”

El congresista de Perú Libre, Guido Bellido, se pronunció acerca de la solicitud del presidente de la República, Pedro Castillo, al Congreso de autorizar su viaje a Colombia para asistir a la ceremonia de mando de Gustavo Petro, nuevo jefe de Estado de dicho país.

En esa línea, el legislador señaló que los parlamentarios deben de “proteger el derecho del presidente Castillo de representar al país” y señaló que el mandatario no tiene la intención de “fugarse” ante las investigaciones que realiza la Fiscalía en su contra por presuntos actos de corrupción.

“La mayoría de los peruanos han elegido a Pedro Castillo como presidente de la República así como nos han elegido a nosotros. Yo sé que mucha gente no quiere vernos, pero estamos aquí con todos los derechos, porque una mayoría lo ha determinado”, manifestó Bellido.

También puedes leer: Montoya criticó a Pedro Castillo por silencio ante Fiscalía: “No está diciendo la verdad, se hace la víctima”

“No hay que ser abusivos. Yo pido presidenta que protejamos el derecho del presidente de representar al país como presidente de la República y no estar pensando en ciertas suspicacias, que si no vuelve, que si vuelve. El presidente no está acostumbrado a eso”, añadió.

Asimismo, indicó que los legisladores que integran las diferentes bancadas parlamentarias deben de votar “de manera responsable y democrática la salida del presidente Castillo”.

“Yo estoy seguro que el presidente volverá, además sabemos que el presidente se está allanando a todas las investigaciones y no hay que tener miedo de ningún tema”, señaló.

Más información: