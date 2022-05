Guido Bellido minimizó renuncias a bancada de Perú Libre: “No tenemos interés en tener más o menos votos”

En exclusiva para Exitosa, el congresista de Perú Libre, Guido Bellido, le restó importancia a las renuncias de los diez miembros del bloque magisterial de su bancada, afirmando que el partido no posee interés en contar con una cantidad de votos especifica.

En charla con Nicolás Lucar, en ‘Hablemos Claro’, el diputado recordó que el bloque del partido izquierdista siempre se ha mantenido unido, desde la campaña electoral hasta ahora que su candidato, Pedro Castillo, llegó a la silla presidencial. Sin embargo, el legislador hizo un hincapié en los valores democráticos de Perú Libre, indicando que todos tienen libre acceso a retirarse.

“Desde el inicio el bloque magisterial siempre ha participado en las elecciones como tal, como bloque. La campaña electoral a nivel nacional también lo han hecho como bloque. Nosotros hemos hecho el esfuerzo para mantenernos de manera unitaria, pero participar en el partido es voluntario y retirarse también. No hay ninguna obligación de ningún tipo, es lo más interesante en un partido democrático, tú ingresas y te retiras libremente. Nosotros no tenemos ningún problema, no tenemos ninguna desesperación de tener más o menos votos”, sostuvo Bellido.

“A nosotros nos interesa gente que esté 100% comulgando con los principios y los planteamientos que siempre hemos tenido, es lo único que nosotros queremos, gente decidida y leal con la población”, añadió.

Los diez congresistas que se apartaron de la bancada que lidera Vladimir Cerrón fueron Alex Paredes, Pasión Dávila, Francis Paredes, Elizabeth Hermosilla, Segundo Quiroz, Paul Gutiérrez, Édgar Tello, Lucinda Vásquez, Germán Tacuri y Katy Ugarte. Esta última, además, informó que los dimitentes están evaluando formar su propia bancada como magisterio.

