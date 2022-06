Bellido: “La presidenta del Congreso no debe de ser una persona que por encima dice que está consensuando y por debajo ‘mete chuchillo”

El congresista de Perú Libre, Guido Bellido, informó que su bancada aún no ha “analizado las implicancias” de los audios de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, en donde habla acerca de la vacancia del mandatario Pedro Castillo y la convocatoria a elecciones presidenciales.

El legislador Bellido indicó que los miembros de su agrupación parlamentaria consideran que fue “un error” respaldar a la titular del Parlamento, Alva Prieto, para que lidere dicho cargo. En esa línea, calificó a la también integrante de la Mesa Directiva del Congreso como una persona que “no piensa en el país, sino en las pasiones y desencuentros que tiene con las personas”.

“Eso no debe ser así. Debe ser una persona dialogante, que por encima no diga que está consensuando y por debajo que está ‘metiendo cuchillo’”, declaró el exprimer ministro, Bellido Ugarte, en entrevista con Exitosa.

Asimismo, se refirió acerca de los congresistas renunciantes de la bancada de Perú Libre, Alías Varas y Jorge Coayla, además sobre el legislador y exministro de Desarrollo Agrario y Riego, Óscar Zea, entre otros. Como se recuerda, este último le informó al vocero de la bancada del lápiz, Waldemar Cerrón, que su decisión de separarse fue por “razones de principios y de conciencia”.

“Nosotros respetamos los principios del congresista Zea. Él ha sido una propuesta que venía de parte del presidente Castillo en el proceso de inscripción de la lista. Él no es militante, no es cercano a Perú Libre (…) Respecto a Jorge Coayla, Alías Varas, Víctor Cutipa y algunos más, ellos no son militantes, sino invitados. En la bancada son 16 congresistas y los demás son aliados que próximamente estarían renunciando. Esto estaba previsto hace mucho tiempo”, sostuvo.

Por último, se manifestó acerca de los presuntos audios del empresario Zamir Villaverde con el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, que revelarían supuestos actos de corrupción. “El Ministerio Público ya tomó cartas en el asunto y hay que respetar la autonomía”, dijo.

