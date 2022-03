Guido Bellido: “Eso es todo, amigos”

Mientras el presidente Pedro Castillo encabeza la sesión del Consejo de Ministros previo a su presentación ante el pleno del Parlamento, el congresista Guido Bellido (Perú Libre) utilizó sus redes sociales para publicar un peculiar mensaje.

“Eso es todo, amigos”, escribió Bellido Ugarte en su cuenta de Twitter. De inmediato, usuarios de esta red social asociaron la publicación del expremier con lo que vaya a anunciar Pedro Castillo ante el Congreso.

Eso es todo amigos. — Guido Bellido Ugarte (@GuidoBellidoU) March 15, 2022

Como se conoce, el prime ministro Aníbal Torres no descartó que el mandatario proponga este martes adelanto de elecciones generales.

Quizás te interese leer: El mensaje del presidente Pedro Castillo no será de confrontación, afirma el ministro de Cultura

“¿Estaba descartado (el adelanto de elecciones generales? Yo no he dicho que estaba descartado ni que no estaba descartado. No he dicho eso. Yo lo que he dicho es a buen entendedor pocas palabras. ¿Eso va a ser una sorpresa? No sé”, declaró Torres a la prensa en exteriores de Palacio de Gobierno.

PRESENTACIÓN DE CASTILLO ANTE EL PLENO

La Junta de Portavoces del Congreso acordó recibir hoy a las 5 de la tarde al presidente Pedro Castillo, para que emita un mensaje a la Nación, tal como solicitó formalmente a través del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres.

El propósito del mensaje es que el jefe del Estado de cuenta al Congreso del trabajo realizado por el gobierno en los ocho meses de gestión, y terminar con el clima de enfrentamiento entre los poderes del estado.

Cabe indicar que previo a su presentación, el jefe de Estado lideró una sesión de Consejo de Ministros.

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES