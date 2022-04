Guido Bellido: “El pueblo lucha por una Constitución patriótica y de anticorrupción”

El congresista de Perú Libre y expresidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, consideró que la población está de acuerdo con la creación de nueva Constitución Política del Perú, que reemplace la del 93, con el objetivo de sancionar actos de corrupción en los diferentes poderes del Estado.

“El pueblo lucha por una constitución patriótica y de anticorrupción que garantice la restructuración del Estado ¡todo o nada!”, manifestó el parlamentario Bellido Ugarte en su cuenta oficial de Twitter.

El pueblo lucha por una constitución patriótica y de anticorrupción que garantice la restructuración del Estado ¡todo o nada! pic.twitter.com/MO25eMpXey — Guido Bellido Ugarte (@GuidoBellidoU) April 26, 2022

También puedes leer: Vladimir Cerrón a ministro Chávarry: “Si respalda a su subordinado por violar la Constitución no califica para ministro”

A su vez, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, se pronunció acerca del proyecto de ley, que presentó el Ejecutivo al Parlamento, para consultar a la población su postura acerca de la instalación de una Asamblea Constituyente y la creación de una nueva Carta Magna.

El funcionario informó que el Ejecutivo al plantear dicha iniciativa legislativa, no busca “extender” el mandato del presidente de la República, Pedro Castillo, ni acortar el fuero parlamentario.

“Exhortaría a estudiar adecuadamente la propuesta presentada al Congreso de la República, que tiene que ver con una reforma constitucional. Adicionar un artículo, que evidentemente es eso lo que corresponde, sería inconstitucional si per sé de manera unilateral el Gobierno hubiera convocado algo que no corresponde. Eso no es lo que ha hecho el Gobierno”, declaró ante la prensa.

Más información: