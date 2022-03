Guido Bellido: “El presidente no tiene un desarrollo teórico a profundidad y eso no es delito”

En entrevista para Exitosa, el congresista de Perú Libre, Guido Bellido, defendió el silencio del presidente de la República, Pedro Castillo, indicando que cada gobernante “tiene una característica” diferente para conducir un país.

“[¿Para usted la característica del presidente es que es un sindicalista básico?] No, no, yo he dicho una característica que tiene. Por supuesto, el presidente no tiene un desarrollo teórico a profundidad y eso no es delito“, reconoció en diálogo con Pedro Paredes en Hablemos Claro.

El también expremier justificó la forma de gobernar de Castillo Terrones señalando que mandatarios de gestiones pasadas, que contaban con “cartones”, terminaron inmersos en casos de corrupción.

“Cuántos presidentes con cartones, con todo, y miren cómo han terminado en una corrupción total. No creas que tener un cartón es ya lo máximo. Para ser presidente se requiere ser honesto, ser una persona que cumple lo que promete, y ser una persona que busque el desarrollo del país. Ese es el criterio básico”, aseveró.

En otro momento, el legislador se pronunció sobre la orden de detención preliminar contra Zamir Villaverde, Bruno Pacheco y sobrinos del jefe de Estado. Sobre ello, Bellido saludó las acciones del Ministerio Público y consideró que los familiares del mandatario deben entregarse a la justicia.

“Desde mi punto de vista, si yo fuera un sobrino y no tengo nada qué ver diría: ‘Aquí estoy y voy a responder‘. Desde mi punto de vista, tienes que enfrentar el proceso judicial“, sostuvo.

“Sindicalista básico”

Como se recuerda, en noviembre de 2021 el parlamentario Bellido Ugarte opinó sobre el presidente Pedro Castillo y mencionó que este no conoce acerca del pensamiento político de izquierda.

“El hermano presidente Pedro Castillo no es de izquierda. Tengo la convicción plena de afirmar que su práctica y como procesa las ideas no corresponde a una formación política de izquierda, sino a un nivel sindicalista básico, por tanto no lleva un gobierno de izquierda socialista”, expresó.

