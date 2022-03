Guido Bellido critica a Jorge Montoya: “Está haciendo un triste show a nivel nacional”

El congresista y expremier Guido Bellido (Perú Libre) criticó al vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, por su rol de oposición al gobierno de Pedro Castillo, en referencia a las mociones de censuras y de vacancia presidencial que presentó su bancada ante el Pleno, en solo siete meses de la actual gestión.

En declaraciones a la prensa, calificó las actitudes de Montoya como “un triste show”, precisamente después de que este liderara el recurso que busca la destitución de Castillo Terrones.

“Con todos sus galimatías del señor Montoya, las cosas se confunden. No sé a qué se dedica el señor Montoya, de estar censurando, estar pidiendo vacancia presidencial”, manifestó el parlamentario a los medios de comunicación. “¿Por qué no ha postulado el señor Montoya a ser presidente de la República y haber ganado las elecciones limpiamente? Y no estar haciendo este triste show a nivel nacional”, aseveró.

Ante ello, pidió al portavoz de la bancada celeste “respetar” el resultado las elecciones presidenciales que dieron como ganador de los comicios a Pedro Castillo. “Que respete la votación de los peruanos, tiene que respetar y aquí se tiene que respetar las mayorías y minorías, sino hay ese respeto en qué vamos a terminar”, sostuvo.

Según explicó, “todo el estado de Derecho está en función a eso. Las minorías tienen que respetar”, y de no estar conforme, refirió que en cuatro años cuando otro asuma la presidencia este nombrará a los ministros que crea conveniente, pero que mientras tanto, “dejen trabajar al presidente”.

Por último, Bellido consideró que el actual Legislativo “no parece representación nacional”, ya que la “representación nacional es de consenso, de criterio, representación nacional no es un grupo vengativo, que odia a los demás”.

