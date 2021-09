Guido Bellido envió carta notarial a Patricia Chirinos para exigirle rectificación por su denuncia

Atención. Este lunes se conoció que el premier Guido Bellido le envió una carta notarial a la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, para exigirle una rectificación por su denuncia de una presunta agresión verbal y violenta durante una jornada realizada en la sede del Poder Legislativo.





De esta manera, en la misiva, el presidente del Consejo de Ministros le dio un plazo de 72 horas a la congresista Patricia Chirinos, para que se rectifique por sus expresiones al mencionar que el premier le dijo “solo falta que te violen”.

En esa línea, la carta notarial señala que una acusación como la formulada por la parlamentaria Chirinos debe ir acompañada de pruebas y ser presentada dentro de las 24 horas de ocurrido el hecho, y no 30 días después.





Asimismo, en el adjunto también se informa que cualquier comunicación sobre el caso, deberá ser a través de su abogado, Raúl Noblecilla, casualmente un letrado que también defiende al secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

Como se recuerda, Chirinos reveló que durante una conversación que tuvo cuando pedía una oficina a la Junta Preparatoria de la Mesa Directiva ante Jaime Quito Sarmiento (Perú Libre), ocurrió una agresión en su contra por parte de Guido Bellido.

“Digo que por favor quiero que me den esta oficina de mi padre (Enrique Chirinos Soto) y que tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Bellido agarró y me dijo ‘qué te preocupas de eso, anda cásate’ y le dije ‘perdón, he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’”, aseveró.

También puedes leer: Congreso: comisión de elección de miembros al TC sesiona hoy para definir plan de trabajo

También puedes leer: Yanapay Perú: Beneficiarios podrán acceder al bono desde este lunes 13 de setiembre

MÁS EN EXITOSA: