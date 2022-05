Guerrero revela que le pidió a su representante “que se apure” en conseguirle equipo

En diálogo con los medios de prensa, el delantero de la selección peruana, Paolo Guerrero, señaló que ha superado la lesión a la rodilla y recalcó que se encuentra trabajando porque necesita volver a las canchas de juego. Incluso, precisó que le solicitó a su representante que le consiga equipo cuanto antes.

“La rodilla me está respondiendo bien […] Yo he venido acá a trabajar, para sentirme bien hasta que encuentre equipo. Clínicamente, estoy super bien […] Si me llama o no (para el repechaje) Me mantengo en actividad porque necesito volver a jugar. En EEUU me dieron el alta médica para volver a entrenar, hoy hice trabajos reducidos. Ayer hice mucho trabajo con pelota y mucho complemento físico”, señaló Guerrero.

El delantero aseguró que luego de tantos años de jugar al fútbol, el ritmo futbolístico lo recupera bastante rápido. “Mi representante viene viendo todo eso. Ya le dije que se apure y que me consiga rápido un equipo, me encuentro preparándome para eso, espero volver cuanto antes, mi vida y mi pasión es el fútbol. Es algo que no se puede dejar de hacer, no puedo estar sin jugar, me tenía muy triste, nuevamente estoy corriendo, jugando, eso me da alegría”, acotó.

Tras una larga para y al encontrarse sin equipo desde el año pasado, Guerrero, de 38 años, aseguró que su principal objetivo es volver al fútbol competitivo. En esa línea, solicitó que no le pregunten por la lista de convocados para el repechaje, debido a que de ser llamado o no, seguirá trabajando.

“Quiero volver a jugar al futbol, es lo que me da vida, es mi pasión. No me hablen de la lista, me mantengo bien […] Le agradezco a la gente, trato de retribuirle dentro de la cancha, dejando el alma y corazón”, precisó.

Este viernes 20 de mayo, Ricardo Gareca sacará a la luz la lista de convocados para el partido correspondiente al repechaje para el Mundial Catar 2022, donde aún no se conoce cual será el rival de la Selección Peruana (Australia o Emiratos Árabes Unidos). El numero de seleccionados podría estar entre 25 o 30 jugadores, indicó el gerente de selecciones de la Federación Peruana de Fútbol, Antonio García Pye.

