Guerrero: “Me hubiese gustado jugar a un buen nivel el Mundial”

Paolo Guerrero hizo un gol en el Mundial Rusia 2018, ante Australia, pero se quedó picón porque sabe que pudo hacer mucho más. Le pasó factura llegar con solo dos partidos de preparación, debido a su sanción por dar positivo en un control antidoping.

“Representar al país no tiene precio. Estoy orgulloso por todo lo que he vivido en el fútbol con cada club y en la selección. Me hubiese gustado jugar a un nivel bueno en el Mundial, ya que yo llegué con apenas dos partidos amistosos”, indicó el ‘Depredador’.

Quizá en el Mundial de Qatar 2022, siempre y cuando clasifique Perú, tenga su revancha. Precisamente, el ‘9’ del Inter ve el futuro. Se alegra porque Kluiverth Aguilar fue comprado por el Manchester City y tiene un deseo: “Ojalá que pueda jugar un poco más. Espero que el cuerpo me dé un poco más para poder jugar con él en la selección”.

Se animó a darle consejos del fútbol al aliancista. “Si no tiene metas ni objetivos, olvídate que lo lograrás. Si extrañas algo es complicado. Tienes que hacer amigos, es lo mejor. Mientras más amigos haga, mejor porque te vas a entretener”, sostuvo.