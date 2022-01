Guerrero: “Me encantaría regresar a Alianza Lima, pero nadie se ha comunicado conmigo”

Parece que el deseo de los hinchas de Alianza Lima por ver a Paolo Guerrero podría concretarse. A pesar de que el miércoles se mostró incómodo porque lo vinculen a cada momento con el cuadro de La Victoria, el delantero aclaró este jueves que le gustaría vestir de blanquiazul, sin embargo, precisó que nadie del club lo ha contactado.





“Se habló mucho de Alianza y a mí me encantaría regresar, pero nadie se comunicó conmigo. Ayer me hablaron de un acercamiento y nadie se acercó a mí para hablar de Alianza. Si se da el caso, lo evaluaría, siempre analizo propuestas más aun siendo el equipo de mis amores”, precisó Guerrero para América Deportes.

El ariete de 38 años también señaló sus deseos por recuperarse de su lesión y volver cuando antes a los terrenos de juego. “Sé que (la recuperación) es un proceso y quien lo define es mi fisioterapeuta. Estoy yendo con calma, voy tranquilo. Estoy trabajando para estar cuanto antes y me preocupo en definir mi futuro, me preparo para eso”, añadió.

“Mientras no pueda jugar, no puedo hacer nada, ¿voy a cerrar un contrato para estar en la fisioterapia? Yo no descarto nada, ya lo he dicho varias veces, no puedo descartar nada, pero primero tengo que jugar porque nadie me va a contratar para estar en la fisioterapia. Mi idea es recuperarme y, cuando esté apto, decidiré”, precisó el delantero peruano.

INCOMODIDAD POR FALSOS RUMORES

Este miércoles, Guerrero expresó su incomodidad y negó que haya conversado con el cuadro íntimo. Incluso, el ex Inter de Brasil denunció que se viene “manoseando” su nombre y precisó que primero tiene que recuperarse al 100% para recién ver dónde va a jugar.

“No sé por qué están hablando de eso, hay una cortina de humo, se está manoseando mi nombre, no hay acercamiento con alianza, ellos no se han acercado, no hay conversación. Debe haber una cortina de humo porque se está manoseando mi nombre, me siento incómodo, me están involucrando…”

El delantero de la selección peruana cuestionó también que siempre se le haga la misma interrogante e indicó que cuando esté recuperado al 100% recién será cuando tome una decisión.

