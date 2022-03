Guerra sobre vacancia: “Creo que los 52 votos van a existir. Tengo confianza en ello”

Este fin de semana, el vocero de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, se mostró optimista con que la moción de vacancia presidencial alcance los votos necesarios (52) para que logre ser admitida a debate en el próximo pleno del Parlamento a realizarse este lunes 14 de marzo.

“Creo que los 52 votos van a existir. Tengo confianza en ello y parte de lo que hemos visto y conversado con otras bancadas”, señaló Guerra García en diálogo con Canal N.

Además, el legislador fujimorista preciso que la intención de esta iniciativa es que el jefe de estado Pedro Castillo acuda al Congreso a brindar explicaciones a la población ante los distintos cuestionamientos.

“Perder batallas o combates democráticos no me parece frívolo. Creo que va asentando algunas cosas: uno el intento de que el presidente dé explicaciones, porque le huye a la prensa, huye de declaraciones, no se manifiesta, ataca todo el tiempo y la ciudadanía quiere saber mucho”, señaló.

ADMISIÓN DE VACANCIA SE DEBATIRÁ EL LUNES

La vicepresidenta del Congreso de la República, Lady Camones Soriano, convocó a la representación nacional a participar en la sesión plenaria del lunes 14, a partir de la 9 de la mañana, para resolver la admisión de la moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo Terrones por la causal de permanente incapacidad moral.

De acuerdo al reglamento del Parlamento, se requieren 52 votos para admitir la segunda moción de vacancia presidencial que se presenta en lo que va de la actual administración gubernamental.

Si se admite la moción de vacancia presidencial, corresponderá al presidente de la República, o a su abogado, presentarse ante la Representación Nacional reunida en el hemiciclo del Congreso para responder los cuestionamientos en su contra.

