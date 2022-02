Fuerza Popular presentará moción de censura contra ministro Silva, anuncia Nano Guerra

A través de sus redes sociales, este martes, el parlamentario Hernando Guerra-García indicó que su bancada Fuerza Popular presentará una moción de censura contra el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva, casi tres meses después de que el funcionario fuera interpelado.





Cabe precisar que, desde hace semanas, Susel Paredes, del Partido Morado, presentó una moción de censura contra el titular del MTC, pero la misma no ha recibido el apoyo y solo tiene poco más de 10 firmas de otros parlamentarios. Al respecto, Guerra indicó que la legisladora del Partido Morado no consiguió las firmas requeridas (33) debido a que tiene “poca representatividad” y “formas poco democráticas”.

“Claro que firmaremos, pero firmaremos la moción de censura que está presentando Fuerza Popular con firmas de otras bancadas dónde sí alcanzaremos el nro. Susel no pudo por su poca representatividad y formas poco democráticas. No te preocupes que vamos por la censura del MTC”, indicó Guerra García, tras ser cuestionado sobre por qué no había firmado la censura promovida por Paredes.

Al respecto, la legisladora del Partido Morado indicó que ahora que se han evidenciado serios cuestionamientos contra el ministro de Transportes, el fujimorismo aprovecha para tardíamente buscan su censura. “Firmo la censura porque nuestro país está por encima de todo”, aseveró.

SILVA PIDE QUE INVESTIGUEN ANTES DE CENSURARLO

El titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Juan Silva, se pronunció luego que un grupo de congresistas respaldara la inicitiva de la legisladora del Partido Morado, Susel Paredes, para presentar una moción de censura en su contra.

En declaraciones para la prensa, el ministro exhortó a los legisladores a “investigar” antes de plantear una moción. Aseguró, además, que los cuestionamientos en su contra “son falsos”, pese a que la renunciante viceministra de su cartera, Fabiola Caballero, denunció que la institución se ha convertido en “una aparente agencia de empleos”.

