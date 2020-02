Guardiola: “Si no le gano al Real Madrid me despedirán”

A menos de dos semanas del encuentro entre Manchester City y Real Madrid, por la ida de los octavos de final de la Champions League, el técnico de los ‘citizens’, Josep Guardiola, reveló que tiene temor de ser despedido si quedan eliminados ante los españoles.

Vea También

“Si no le ganamos al Real Madrid vendrá el propietario o el director deportivo y me dirán: ‘No es suficiente, queremos la Champions League’, y me despedirán. Entonces, yo les diré: ‘De acuerdo, gracias, ha sido un placer’”, contó el entrenador en una entrevista concedida al canal de televisión ‘Sky Sports’.

‘Pep’ también aseguró que en ni su momento más exitoso creyó ser el DT más destacado del mundo. “¿Qué quiere decir ser el mejor? Nunca me he sentido el mejor, ni siquiera cuando gané los seis títulos seguidos y el triplete con el Barza. Gané porque tenía jugadores extraordinarios, pero hay entrenadores fantásticos que no tiene estos futbolistas y no entrenan en grandes clubes. Soy un buen entrenador, pero no el mejor. Dame un equipo que no sea el Manchester City y no ganaré”, agregó.