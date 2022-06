Gremios de transporte multimodal anuncian paro indefinido el 4 de julio

El presidente de la Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú (UGTRANM), Geovani Diez, en entrevista con Exitosa, ratificó este jueves 30 de junio que más de 380 gremios de transporte multimodal acatarán un paro indefinido este 4 de julio debido a los incumplimiento de las actas por parte del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC).

“Las demandas se han venido sumando, en este momento tenemos 34 puntos en el petitorio. Obviamente, entiendo que no van a tener la solución en el momento pero quiero dejar claro que esto no viene de ahora, nosotros venimos desde noviembre, en el primer intento de paro”, precisó Diez.

Además, el dirigente reconoció que esta medida de fuerza afectará a “33 millones de peruanos”, pero resaltó que no pueden “hacer otra cosa” debido a que sus demandas no obtienen respuestas de parte del Poder Ejecutivo.

“Que me disculpen los peruanos pero no podemos hacer otra cosa, no quisiéramos llegar al paro pero hoy día que es 30 no tenemos ni una sola respuesta por parte del Ejecutivo“, manifestó.

Según precisó, los medios de transporte que participarán del paro indefinido son el de carga, urbano, turístico, auto colectivo, taxi, mototaxi y fluvial, así como también los conductores nacionales e internacionales.

“En la Unión de Gremios, en este momento, tenemos 380 gremios y sumados los transportistas que representamos llegan a 3 millones de transportistas en todas las modalidades y a nivel nacional“, añadió.

De igual manera, reiteró que el precio de los combustibles los está “llevando a la quiebra” y señaló que este también influye en los precios de los productos de la canasta básica familiar.

“Es un tema que nos está llevando a la quiebra a todos los transportistas y está afectando. Tengan en cuenta que, el caso del combustible, tiene que ver mucho, es un indicador para los precios de la canasta familiar“, puntualizó Geovani Diez.

