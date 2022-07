Gremios de pescadores artesanales no acatarán paro indefinido

Los representantes de diferentes gremios de pescadores artesanales expresaron que no acatarán con el paro indefinido contra el proyecto de ley del Congreso, según lo manifestado el día de ayer por Joaquín Navarro Cruz, presidente de la Asociación de Pescadores de Áncash en una transmisión en vivo con Exitosa Noticias.

El secretario general de la federación de pescadores artesanales del Perú, Alejandro Bravo, indicó que la entidad no ha convocado a ningún paro nacional, además, mencionó que de no haber estado de acuerdo con dicha ley, habrían enviado los respectivos documentos para mejorar esta normativa.

“Con los mayores de los respetos a Joaquín Navarro Cruz y a todos los hermanos, nosotros somos una federación, y la federación no está convocando a ningún paro nacional”, declaró en una entrevista vía telefónica con Exitosa.

“Nosotros en caso de que no hubiésemos estados de acuerdo (con la ley), tendríamos que enviar documentos para mejorar esa normativa, ninguna ley es perfectible, eso lo tenemos claro”, sostuvo Bravo.

Asimismo, indicó que el sector pesquero artesanal pide “proteger como un tesoro nuestro las 5 millas, paralelo a esto ver que esta normativa sea elevada a rango de ley y me refiero al decreto supremo 017 del año 1992 para que ya no se siga incursionando dentro de las 5 millas a manera de acabar con los recursos, es más estamos solicitando una franja adicional para poder protegerla como dispensa alimentaria para nuestro pueblo peruano”, añadió.

Además, solicitan la creación de un ministerio de pesca para que se dediquen exclusivamente a las problemáticas del sector.

“Estamos preocupadísimos porque queremos tener una ley general de pesca que incluya al sector pesquero artesanal, con ello también, la creación o restitución del ministerio de pesca porque la ley no va a poder caminar sola. Tenemos un Ministerio de la Producción, con el mayor respeto a los funcionarios, necesitamos un ministerio que se dedique exclusivamente a la pesca y no tenga que estar distrayendo su atención a otro sector que también merece ser atendido”, detalló.

Por otro lado, el secretario general del Sindicato de Pescadores de Puerto de Ilo, Jaime Bojorges, manifestó que en el Sur nadie ha sido convocado a un paro y que una de sus peticiones que se realice al actividad pesquera fuera de las 10 millas para no perjudicar al pescador artesanal.

“Acá nadie en el Sur ha hablado de un paro, no hemos sido convocados para eso, recién me enteré por la televisión que amenazan un paro nacional. En la noche he hablado con el señor Cervantes, del sindicato de Arequipa y me ha dicho que defenderán las 5 millas, nosotros pedimos que se pesque fuera de las 10 millas porque perjudican al pescador artesanal”, aseveró.

También comentó que Navarro Cruz forma parte del grupo de empresarios pesqueros que obtienen una ganancia diferente a la del gremio artesanal.

“Ellos son empresarios pesqueros que tienen otro sistema de trabajo, la participación de su ganancia es diferente a la artesanal”, indicó.

Destacó que estos empresarios desabastecen el territorio y esto desfavorece a los pescadores porque no respetan las zonas correspondientes.

“Estos señores van a las playas dentro de las 5 millas y barren con todo. Hace dos años mandamos un pronunciamiento de que esta flota debe pescar fuera de las 5 millas porque trae mucho daño al pescador ancestral porque usamos otro tipo de herramientas manuales, no les da el derecho de que atropellen al pequeño pescador. Acá en el Sur, estamos pidiendo que sean 10 millas, si no respetan nuestras zonas vamos a pedir al Gobierno un paro nacional para que estén fuera de las 10 millas porque no están respetándolos”, detalló Bojorges.

