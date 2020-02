Gregorio Pérez y su opinión sobre los problemas administrativos de Universitario

El entrenador, además de tener conocimientos de fútbol, debe ser un líder. Eso lo tiene claro Gregorio Pérez, quien no quiere que sus jugadores se distraigan con los problemas internos del club y los alienta a que solo piensen en conseguir el título número 27 para la ‘U’. La experiencia juega a su favor.

Sucede que los cremas, una vez más, han sufrido cambio de administración, pero eso no le da dolores de cabeza al uruguayo. “De aquí yo me voy a mi casa y de mi casa aquí. Quiero estar ajeno a todo eso porque mi mente tiene que estar en el equipo. No nos puede desviar nada. Estoy muy tranquilo, enfocado en lo de sábado (partido ante Vallejo). El tiempo dirá qué irá a pasar”, señaló. Quiere priorizar la tranquilidad de su plantel.

Su defensa es simple: dice que solo ha venido a trabajar y que hará su máximo esfuerzo para derrotar a los trujillanos y mantenerse, con puntaje perfecto, en el primer lugar del torneo Apertura.

Todos aplauden el rendimiento delos cremas a nivel local, pero Pérez explica el secreto de su éxito”. El mensaje es la humildad, con la que empezamos y tenemos que terminar. Eso está muy claro, aquí no se subestima a nadie. Somos conscientes de las falencias y virtudes. En ese aspecto estoy muy tranquilo”.

El equipo titular que enfrentará al ‘Poeta’ aún no fue confirmado. El uruguayo tendrá que pensar en el reemplazante de Jesús Barco, quien acumuló su segunda tarjeta amarilla en el torneo y no podrá jugar.