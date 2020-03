Gregorio Pérez sobre Bengoechea: “Va a volver a dirigir en nuestro país”

Gregorio Pérez, director técnico de Universitario, se pronunció después de conocerse la renuncia de Pablo Bengoechea al plantel de Alianza Lima. Al parece, la gota que derramó el vaso fue la contundente victoria de la ‘crema’ sobre los ‘grones’ en el estadio Monumental.

“Lamento mucho lo que ha pasado, no solo porque Pablo (Bengoechea) y Óscar (Aguirregaray) sean mis amigos, sino por cualquier colega que tiene la mala suerte de no continuar en su trabajo. Pero por su capacidad y hombría de bien de ellos, si es como me están manifestando, en cualquier momento van a volver a dirigir aquí o en otro país”, indicó.

El DT de los ‘merengues’ aseguró que no solo la amistad lo une con Bengoechea, pues también mantienen un lazo familiar. “Vuelvo a recalcar, para mí es como un hermano y me da pena, lógicamente, que haya pasado lo que me están manifestando (…) No hablé porque con él antes del partido no teníamos necesidad. Porque nuestra amistad, que es más profunda y hasta familiar, no requería que nos estemos encontrando seguido. Se dio la disyuntiva que nos enfrentamos, él dirigiendo a su equipo y yo frente a Universitario”, añadió.

Cabe recordar que la renuncia fue oficializada por las redes oficiales de Alianza Lima el mismo día del encuentro con Universitario, pero en horas de la noche. Después de tantos problemas dirigenciales y futbolísticos, Bengoechea optó por ceder el puesto de director técnico de los ‘victorianos’.

E l último domingo, Universitario se adueñó del clásico después de que venciera por dos goles a cero a su compadre, en el coloso de Ate. Con esta victoria, la U sumó su tercer triunfo consecutivo en los clásicos.