Gregorio Pérez lamenta la salida de Pablo Bengoechea de Alianza Lima

La alegría por haber conseguido su primer triunfo en un clásico no fue completa para el técnico de Universitario, Gregorio Pérez. Durante su conferencia de prensa, luego del partido ante Alianza, no pudo ocultar su tristeza por la renuncia de su colega Pablo Bengoechea.

“A mí me ha tocado vivir esa situación. En 40 años en varios equipos. Lamentablemente, ya sea por resultados o por distintas circunstancias que no me cabe analizar, viví con mucha tristeza cuando me tocó dejar un club o me dijeron que debía dejarlo”, dijo el experimentado técnico uruguayo.

“Lamento mucho lo que ha pasado, no solo porque Pablo (Bengoechea) y Óscar (Aguirregaray) sean mis amigos, sino por cualquier colega que tiene la mala suerte de no continuar en su trabajo. Pero por su capacidad y hombría de ellos, en cualquier momento van a volver a dirigir. Aquí o en otro país”, dijo Pérez.

En relación al partido, aseguró que las cosas salieron como las había planificado. “Entrenamos bien en la semana, con mucha concentración, haciendo variantes y buscando alternativas” señaló.

Al final no dejó de elogiar a Jesús Barco, de quien sostuvo que se viene esmerando mucho, que es muy útil para el equipo y que no tiene techo.