Gonzalo Benavente: “La Reforma Agraria marca un antes y un después”

Esta mañana, en el programa ‘Hablemos Claro’, conversamos con Gonzalo Benavente, Director del Documental “La Revolución de la Tierra”, para que nos comente sobre cuál fue la reacción de la gente ante esta pieza audiovisual que narra la Reforma Agraria de la Fuerza Armada e inició el régimen del General Juan Velasco Alvarado.



“La verdad no esperábamos el cariño que recibió la película, eso si nos sorprendió bastante, la gente viajaba de una región a otra, iba al cine a verla varias veces, se quedaron 600 personas afuera de la función, ya no podían entrar más, la verdad que si estamos muy agradecidos por la respuesta. Tuvimos la suerte de ser el documental más visto, la cuarentena nos agarró a los cines pero ahora tienen la oportunidad de verla por todo el mundo por la plataforma Vimeo“, indicó Benavente.

Por otro lado, el cineasta nos explica que para poder realizar este documental se necesitaron años de investigación y que es importante verlo para conocer una parte de la historia que no es muy difundida.

“Es parte de la historia que no se cuenta mucho, que no se habla, no es un tema que no conocía mucho, más allá de lo que escuché en la época de colegio de Velasco de la reforma agraria, han sido para mí muchos años de investigación y muchos descubrimientos. Entender en nuestro país en nuestro pasado, para las primeras generaciones es la primera vez que ven esta parte de la historia, está contada de manera entretenida, no solo conocer la historia sino también entretenerse”, precisó el director del Documental.

También puedes leer: Piden citar al ministro de Cultura por caso Hugo Blanco

Por último, contó que una de las dificultades fue encontrar archivos sobre esos años, ya que el cine peruano realizó películas sobre este hecho pero que muchas cintas están incompletas.

“Cineastas hombres y mujeres que se sumaron a esta lucha, porque la película de la reforma agraria marca un antes y un después de una historia más larga, de luchas por la ciudadanía, de luchas campesinas y no había imágenes de eso. A nuestro rescate que vino el cine peruano, no había visto la gran mayoría, el archivo fílmico del siglo 20 está incompleto, solo el 30% viven, lo demás no existe”, finalizó Gonzalo Benavente.

También te puede interesar