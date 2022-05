González Izquierdo sobre declaraciones de Pedro Castillo: “Decir que los ociosos pasan hambre es un desconocimiento de la realidad”

En entrevista con Exitosa, el exministro de Trabajo y Promoción Social del Perú, Jorge González Izquierdo, tildó de “barbaridad sin nombre” y “un desconocimiento de la realidad” a la afirmación del presidente de la República, Pedro Castillo, cuando dijo que la hambruna solo le afectaría a los ociosos.

También te puede interesar: Abogado del presidente Castillo solicita nulidad absoluta de la investigación iniciada por fiscal de la Nación

En plática con Nicolas Lucar, en ‘Hablemos Claro’, el economista criticó la respuesta del mandatario hacia el pronunciamiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los países que se verían afectados por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Incluso, comparó su forma de pensar con un pensamiento económico norteamericano que se encuentra desfasado en la actualidad.

“Lo que dijo el señor presidente de la República yo la considero una barbaridad sin nombre, es un desconocimiento total de la realidad que estamos viviendo los peruanos. Cómo es posible pensar que los que pasan hambre son los ociosos, ósea que eso significa que todos los que no tienen trabajo hoy, que buscan todos los días un trabajo y no lo encuentran son ociosos, no pues”, declaró el exfuncionario.

“Me voy a poner un poco exquisito para poder puntualizar algo, en Estados Unidos la escuela de pensamiento económico más retrograda es la de Ciclos Reales, que dice que todo el desempleo que uno puede observar es voluntario. El presidente, con lo que está diciendo, se está acercando muchísimo a las posiciones más conservadoras en economía que existe ahí”, agregó.

El financiero también se refirió al tema del precio de alimentos en el mercado, indicando que los especialistas en el mundo prevén una neutralidad en la situación actual, incluso prolongándola hasta el año siguiente.

“A diferencia de lo que posiblemente pase con el combustible, que puede bajar un poco a lo largo del año, el tema de los alimentos no va a ser así. Todas las instituciones especializadas en alimentos están proyectando su precio por todo lo que resta de 2022 y parte del 2023. Sobre todo, trigo, maíz y soya, que es justo lo que nosotros importamos”, contó.

Además, González Izquierdo hizo mención del comunicado publicado por el Ministerio de Agricultura y Riego en donde señalaba que las áreas sembradas de una serie de alimentos nacionales se habrían reducido entre 15 a 30%, pues no contaban con la debida cantidad de fertilizantes. El resultado esperado para el economista es escasez, en primera instancia, y luego más alza, pero ahora de los propios productos cosechados en Perú.

Más noticias en Exitosa: