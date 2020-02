Gonzáles Posada: “Hay una conspiración contra Alan García”

Como una conspiración en contra de la familia de Alan García, catalogó Luis Gonzales Posada, la supuesta intención del finado líder aprista de atentar contra la vida del fiscal José Domingo Pérez, según dio cuenta el portal IDL Reporteros. El excanciller criticó también que se filtren estas versiones, antes de un pronunciamiento oficial de la justicia.

“La campaña de demolición contra la imagen Alan García no se detiene. A pesar de estar muerto, quieren más sangre y ahora se ensañan contra su familia. No puedo creer que a las víctimas las quieran volver victimarios y, además, me deja una sensación de que ningún peruano puede comunicarse con libertad, porque están interviniendo cada diálogo”, admitió Gonzales Posada.

Asimismo, el exministro sostuvo que en algún momento se aclarará todo en torno al suicidio de García, puesto que considera que “actualmente no existen garantías jurídicas”.

“Cuando el sistema judicial prescinda de funcionarios con odio en contra del APRA, recién se conocerá la verdad. Queda claro también que la aparición de estas informaciones es una respuesta para mediatizar la conversación que sostuvo la señora Roxanne Cheesman con Jorge Barata y justificar cada medida que se tomó en su momento”, finalizó el militante aprista.