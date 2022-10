Golpe al bolsillo: Precio del dólar supera los 4 soles

El Perú amaneció con un aumento en el precio del dólar americano, que cotizó un precio de 4 soles el día de hoy, lunes 24 de octubre, en lo que es otro registro de tendencia al alza de la moneda estadounidense dentro de nuestro país.

Al respecto, el economista, Jorge González Izquierdo, conversó con Exitosa sobre esta variación en el mercado cambiario, indicando que responde a los efectos de la inflación económica de Estados Unidos, por lo que, sumada a la inflación nacional, los Bancos Centrales de ambos países se ven en la necesidad de incrementar su tasa de interés como contrapeso.

“Lo que le pasa al dólar es la consecuencia de los efectos de la lucha que está haciendo el Banco Central de Estados Unidos contra la inflación de allá, de Estados Unidos. Ha provocado que el Banco Central de Estados Unidos, como el Banco Central del Perú, hayan subido las tasas de interés para combatir la inflación en cada país”, declaró para nuestro medio.

Acerca de cómo podría afectar a los ciudadanos, González Izquierdo sostiene que el impacto, de prolongarse por más semanas sin verse una caída en el precio, se reflejará directamente en el precio de las importaciones.

“Si esta tendencia en el precio del dólar sigue algunas semanas más nos afectará a través de que comience a presionar a que el precio de todas las importaciones, alimentos, maquinarias, carros, televisores, todo lo que se importa, suba de precio”, manifestó.

Con respecto al papel que juega el gobierno peruano ante esta situación, menciona que, mientras el Banco Central de Reserva actúa en favor de una normalización, les toca a las autoridades brindar un alivio con bonos a las comunidades o grupos que más se vean afectadas para costear productos o servicios.

“El gobierno del presidente Castillo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, no se tiene que meter a combatir la inflación, porque ese no es su trabajo, tiene que dar ayuda a aliviar el sufrimiento de millones de peruanos, que justamente por la inflación, están siendo golpeados, sobre todo en alimentos. Lo tiene que hacer dando transferencias monetarias a ollas comunes, comedores populares, etc., ayudar a que esa gente se alivie, mientras el doctor (Banco Central de Reserva) consigue restablecer la situación”, aseveró.

