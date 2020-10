Gobiernos locales deben empadronar a las ollas comunes para facilitar la trasferencia, afirmó Martos

Atención. Este martes, el presidente del Consejo de Ministros (PCM), Walter Martos, indicó a Exitosa, que los alcaldes y gobierno locales, deben empadronar a las ollas comunes de su distrito para acceder a los beneficios del Estado en medio de la crisis sanitaria y económica que atraviesa el país.







Durante la conferencia de prensa brindada en una ceremonia oficial del recorrido inaugural del sétimo centro Mejor Atención al Ciudadano (MAC) a escala nacional, que se encuentra en el centro comercial Open Plaza de Atocongo, en San Juan de Miraflores, Martos aclaró a la respuesta de Exitosa, que las ollas comunes tienen un presupuesto vigente, pero que los alcaldes locales deberán solicitarlo de acuerdo a la lista registrada de estas organizaciones comunales.

“Hay 22 millones de soles de presupuesto para las ollas comunes, y si hay algunos sectores que no están recibiendo el bono que hemos coordinado con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), es porque los gobiernos locales no lo están solicitando. Ellos deben empadronar a estas organizaciones, ya que nosotros no podemos llegar directamente, y así entregarles lo que les corresponde”, manifestó.





Asimismo, detalló que todos los comedores populares ya cuentan con el presupuesto solicitado hasta culminar el presente año, y que el gran porcentaje de estos puntos, ya están completamente activados.

“Hasta la fecha ya están activadas 90% de comedores populares a nivel nacional y ellos cuentan con el respectivo presupuesto hasta fin de año”, aseguró.