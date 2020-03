Gobierno transfiere S/200 millones a municipios para entrega de alimentos a población vulnerable

El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció – en la conferencia de prensa de hoy – que se hará una transferencia de S/200 millones a los diferentes municipios del país para que puedan comprar alimentos y armas canastas básicas que sean distribuidas entre la población más vulnerable, para que estas familias puedan afrontar el estado de emergencia que vive el país ante el avance de coronavirus.

“Queremos que hagan con total transparencia esa entrega de alimentos, la fiscalización la debe hacer la Contraloría y la misma población. Los municipios luego de entregar las canastas a las familias vulnerables tendrán que elaborar un patrón “, explicó el jefe de Estado.

Por otro lado, el mandatario Martín Vizcarra se pronunció sobre el esfuerzo que deben realizar las personas para cumplir con la medida de aislamiento social: “el esfuerzo del 92% de peruanos que cumple el aislamiento no puede verse perjudicada por ese 8% que no quiere cumplir con las medidas. Si sigue habiendo más gente que no cumple, más gente va a seguir yendo a los hospitales hasta que lleguemos a un punto que ya no podamos atenderlos”.

Recordemos que, conferencia tras conferencia, el Gobierno instó a la población de algunas regiones específicas a acogerse al llamado a no salir de sus casas para evitar que la cifra de contagios por coronavirus siga aumentando y cobrando más víctimas mortales. Lejos de ser escuchado, miles de personas hicieron caso omiso a esta disposición, siendo detenidas por la Policía Nacional del Perú.

Ante la desobediencia de la población se conoció que este viernes se elevó a 635 la cifra de infectados por coronavirus COVID-19 en el país, tras procesarse muestras para 10 065 personas. A la fecha, se tiene 79 pacientes hospitalizados con COVID-19, 21 se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y de estos, 19 con ventilación mecánica. Finalmente, 16 pacientes han sido dados de alta.