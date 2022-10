Gobierno Regional La Libertad frena a pastor evangélico que ejerce minería ilegal

El pastor evangélico, Oswaldo Alva Polo, por el momento no podrá seguir ejerciendo la minería en la zona del cerro El Toro, en Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, en la sierra de La Libertad.

El pasado lunes 17 de octubre, el hombre religioso recibió un duro golpe. El Gobierno Regional de La Libertad, mediante la Resolución Ejecutiva Regional N.° 000875 – 2022 – GRLL – GOB, declaró nuevamente infundada su apelación para retomar sus actividades mineras en su planta de beneficio y dieron, además, agotada la vía administrativa.

La resolución

Con esta medida se desestima el recurso de apelación que interpuso Alva Polo contra la Resolución Gerencial Regional N.° 000444-2021-GRLL-GGR-GREMH, emitida el 9 de noviembre de 2021 por la Gerencia Regional de Energía y Minas de La Libertad, a través de la cual se determinó iniciarle un Procedimiento Administrativo Sancionador al detectar severas irregularidades por el incumplimiento de las normas de protección ambiental.

Este documento, mediante Acta de Supervisión Ambiental, registró el trabajo realizado por el personal del Área Técnica de Fiscalización del ente regional de minas a la unidad minera de Alva Polo llamada APG GOLD. Los funcionarios advirtieron que en la planta de beneficio del religioso no se implementó medidas de protección para prevenir que las aguas de lluvia arrastren sedimentos hasta la quebrada denominada “María” que se ubica en la parte inferior, afectando a las chacras de cultivo ubicadas alrededor de la planta.

Además, los especialistas indicaron que la unidad no tenía medidas de seguridad, ni señalización de riesgos. Evidenciaron cilindros de cianuro vacíos, almacenados en lugar no apropiado; residuos sólidos producidos en depósitos que no correspondían; relaves que no estaban debidamente colocados para su disposición final. Alva Polo tampoco presentó el estudio de estabilidad física de la relavera, ni segregación de fuentes.

Lejos de acatar para levantar estas observaciones, Alva Polo apeló a la resolución dando pretextos infundados. La respuesta firmada por el propio gobernador regional, Manuel Llampén Coronel, luego de casi un año no ha podido ser más clara: declararon infundada su apelación. Ahora tendrá que acudir al Poder Judicial mediante un contencioso proceso administrativo en los próximos tres meses.

“El pastor exige las obras de agua potable y se indigna porque el alcalde no le hace caso. Pero no dice nada del agua que él utiliza en esa planta que hace funcionar durante las noches o la madrugada”, dicen algunos regidores vecinales. “¿Usará el agua potable que llegará en el futuro para lo mismo? Estamos cansados de su doble discurso y por eso ha perdido apoyo de su misma gente. Esperemos que la próxima administración municipal pueda dar una verdadera atención a los caseríos y a los buenos dirigentes”, mencionaron los comuneros.

