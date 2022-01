Gobierno ratifica que buscará reparaciones justas y que correspondan al daño causado por derrame de petróleo

Este jueves, en conferencia de prensa, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, enfatizó que como Estado buscarán las reparaciones e indemnizaciones justas y que correspondan al daño ambiental y ecológico tras el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla.





“Vamos a buscar reparaciones e indemnizaciones justas y que correspondan al daño tan grave que se ha causado, eso pasa por un procedimiento de identificación de la magnitud del daño, quiénes son los afectados y ver el daño ecológico y ambiental”, manifestó la premier tras la reunión del comité de crisis.

Asimismo, aseguró que otras de las acciones que tomará la actual gestión gubernamental es que la reparación del daño a cargo de la empresa Repsol, se desarrollará de manera diligente y con el apoyo de expertos internacionales. Reiteró también que se efectuarán las acciones de investigación para determinar responsabilidades y posibles sanciones, agregando que “el Estado no dejará impune un hecho tan grave como este”.





Por otro lado, aprovechó en aclarar que la empresa española Repsol no podrá contratar a residentes de las zonas afectadas por el derrame de petróleo para “actividades que impliquen algún riesgo” y que no cuenten con la preparación adecuada, al señalar que esta viene reuniéndose con los pobladores, en su mayoría pescadores, y han hecho algunos requerimientos que no son parte de “ninguna indemnización ni reparación”.

“Independientemente de que la empresa llegue a acuerdos con la población, quiero dejar en claro que cualquier tipo de requerimiento que la población realice o que la empresa entregue no forma parte de ninguna indemnización o reparación”, advirtió Vásquez en conferencia de prensa.

“Hemos pedido que si van a acceder a dar una bolsa laboral, es decir si van a contratar a pescadores y gente de la zona, no pueden contratarlos en actividades que impliquen algún riesgo. No pueden contratarlos en actividades para los cuales no estén preparados porque eso podría generar una mayor exposición”, adelantó.

