Gobierno no ha discutido “para nada” el indulto a Alberto Fujimori, dice el ministro de Defensa

En entrevista para Exitosa, el titular del Ministerio de Defensa, José Luis Gavidia, aseguró que el Gobierno no ha discutido un eventual indulto humanitario al exmandatario Alberto Fujimori, quien cumple una sentencia de 25 años de prisión en el fundo Barbadillo.

En diálogo con Nicolás Lúcar, el ministro mencionó que el Poder Ejecutivo esperará la decisión del pleno del Tribunal Constitucional (TC), quien analizará hoy jueves el recurso de hábeas corpus a favor del expresidente, el cual tiene el objetivo que se le restituya la gracia presidencial que se le otorgó en el 2017.

“[¿Ustedes no han discutido en el Consejo de Ministros la posibilidad de un indulto a Alberto Fujimori?] No. Nosotros no hemos discutido para nada el tema, vamos a esperar los resultados del Tribunal Constitucional y recién, a partir de eso, podremos reunirnos y tomar una posición con respecto a eso. Este es un tema que está en proceso y no hemos tocado el tema para nada”, dijo en Hablemos Claro.

Cabe precisar que, el pasado 24 de diciembre de 2017, el entonces jefe de Estado, Pedro Pablo Kuzcynski, otorgó el indulto a Fujimori por razones humanitarias. Sin embargo, esta decisión fue anulada por la Corte Suprema en el 2018, al considerar que la gracia presidencial carecía de efectos jurídicos.

No obstante, la defensa de Fujimori Fujimori, a cargo del abogado César Nakazaki, presentó un recurso de hábeas corpus ante el TC para lograr la excarcelación del exmandatario.

Sentencia

Alberto Fujimori cumple una sentencia de 25 años de prisión en la cárcel de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional en el fundo Barbadillo. Esto luego que fuera sentenciado por las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), a manos del grupo Colina.

Como se recuerda, hace unas semanas el ex jefe de Estado fue trasladado la Unidad de Cuidados Intermedios (UCIM) de la Clínica Centenario, a fin de que los especialistas puedan controlar la fibrilación auricular que le provoca arritmia. Tras varios días, el expresidente salió del centro médico bajo control, según informó su hija Keiko Fujimori.

