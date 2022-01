Gobierno levanta desde hoy el toque de queda en todo el Perú

El Ejecutivo acordó suspender el toque de queda en el Perú, una medida que estaba vigente desde que inició la pandemia (en marzo del 2020) y que tuvo varios cambios. Así lo informó ayer el ministro de Salud, Hernando Cevallos, quien indicó que el levantamiento de la restricción se hará efectivo desde hoy que sale la resolución.





En diálogo con un medio local, la autoridad precisó que la determinación se realizó durante la sesión de Consejo de Ministros, en el momento en que debatían modificaciones al Decreto Supremo N° 186-2021-PCM, que amplía el Estado de Emergencia Nacional hasta el 31 de enero.

“La primera novedad es que se suspende el toque de queda que existía desde la medianoche hasta las 4:00 a.m. Esto queda anulado, y por lo tanto no hay más toque de queda en nuestro país. Esto tiene consideraciones sanitarias, se ha hecho una evaluación desde hace varios días”, declaró Cevallos.

En efecto, el toque de queda regía desde la medianoche hasta las 4 a.m. en las 43 provincias clasificadas en nivel de alerta “alto”, entre ellas Lima Metropolitana y Callao. En tanto, el aislamiento en las provincias en nivel moderado era de 2 a.m. a 4 a.m.; en alerta muy alto, de 11 p.m. a 4 a.m.; y en extremo, de 9 p.m. a 4 a.m.

El Dato: El Perú alcanzó el último martes los 3 020 756 casos positivos y 204 587 fallecidos por la Covid-19 en lo que va de la pandemia. Solo ese día se reportaron 26 836 nuevos casos, una de las cifras diarias más altas.

◼ Casos se disparan



El ministro de Salud explicó que la decisión de retirar el toque de queda se tomó debido a que, ante el aumento de casos de la Covid-19, el apuro de la población por cumplir el horario puede “generar aglomeraciones”. Cabe recordar que el país atraviesa a la fecha una tercera ola de la pandemia y el avance de la variante ómicron.

“Esta semana se ha tenido más de 350 000 contagios confirmados. Entendemos que los no confirmados debe ser una tasa bastante considerable, por lo que estamos entre 350 000 a medio millón de contagios semanales probables, por lo que poner el toque de queda va a generar aglomeración”, reveló.

Finalmente, anunció que los mayores de 40 años deberán presentar su carnet de vacunación con la dosis de refuerzo para ingresar a espacios cerrados.