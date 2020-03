Gobierno chino censura libros de Vargas Llosa

Nuestro compatriota Mario Vargas Llosa, en un artículo publicado en el diario español El País, escribe sobre la pandemia del coronavirus para sostener que las medidas del gobierno de Pedro Sánchez le parecen exageradas, dictadas por un miedo irracional y atávico de la muerte. Repite, y quizá no sea raro, las “tesis” de Trump sobre el Covid-19, a saber, los muertos son todavía pocos, la influenza es más letal, la mayoría contagiada no muere y que la pandemia será pasajera, como la vida misma.

Incluso llega a cuestionar la renovada lectura de La peste de Albert Camus, pues lo considera su peor libro. Mas, como si lo dicho no fuera suficientemente paradójico y colisione con lo que advierten los científicos en todo el mundo, el nobel establece una sorprendente relación entre el virus y regímenes políticos: “Nadie parece advertir que nada de esto podría estar ocurriendo en el mundo si China Popular fuera un país libre y democrático y no la dictadura que es”. Nuestro escritor opina que por ser una dictadura comunista, el gobierno de Xi Jinping ocultó la presen

cia del virus, como si los ocultamientos de las democracias occidentales no nos fatigaran a diario.

Reacción del régimen asiático. El gobierno chino, como es lógico, ha respondido al escritor. La embajada de China en Perú se refiere a las opiniones del Nobel como “declaraciones irresponsables”, “serie de críticas absurdas y sin fundamento” y “lamentamos las declaraciones del Sr. Vargas Llosa, considerando que se basan en su falta de conocimiento y profundo prejuicio hacia China”. Además, y evidentemente dándole la razón a Vargas Llosa cuando califica al gobierno chino de dictadura, sus novelas han sido retiradas de las principales plataformas chinas de venta de libros, como Dangdangwang o Taobao.