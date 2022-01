Gobierno busca una sanción ejemplar para responsables de desastre ecológico, dice Mirtha Vásquez

La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, afirmó anoche que el Gobierno de Pedro Castillo busca una sanción ejemplar y que deje un precedente a los responsables del desastre ecológico que se produjo tras el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla el pasado 15 de enero.





También te puede interesar: Ventanilla: ciudadanos protestan en exteriores de refinería La Pampilla tras desastre ecológico por derrame de petróleo

En diálogo con Punto Final, la jefa del Gabinete Ministerial remarcó que la empresa Repsol, a cargo de la refinería La Pampilla, no actuó de “manera diligente” ante el desastre ecológico que ha generado afectación a flora y fauna de las costas limeñas.





“Hay una seria responsabilidad de la empresa, que no pueden eludir este tipo de responsabilidad”, dijo Vásquez tras culpar a la empresa petrolero de no haber implementado su plan de contingencia, de haber entregado información inexacta sobre la afectación, y también, de no atender adecuadamente a los pescadores que se han quedado sin trabajo.

Consultada si es el que el Gobierno evalúa quitarle la licencia a Repsol, la premier respondió: “Hemos convocado a un equipo legal que revise todos esos temas, tenemos que ser muy escrupulosos, no descarto nada, en estos momentos nos toca revisar todos los aspectos legales”.

También te puede interesar: Presidente Castillo pide a Repsol que de una vez asuma sus responsabilidades por derrame de petróleo

En otro momento, Mirtha Vásquez aclaró que la entrega de canastas de víveres para las familias de pescadores afectados por el derrame no se trata de una indemnización por el daño ocasionado, sino de una ayuda humanitaria.

Indicó que la indemnización implica otro concepto, y que eso incluye no solo a las poblaciones afectadas, sino también el daño ecológico y también turístico.

En esa línea, recordó que esta semana llegarán al país los expertos de las Naciones Unidades, para ayudar a calcular el daño ocasionado, y en función de ellos, establecer las reparaciones.

Finalmente, la primera ministra señaló que a la empresa Repsol se le ha impuesto una serie de responsabilidades, tales como la limpieza de las playas y otras que, de no cumplirlas, será pasible de una sanción.

Otras noticias en Exitosa: