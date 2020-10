Gobernador de Arequipa pide que Cristobal Colón sea retirado de la curricular escolar

El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, pidió que Cristobal Colón sea retirado de la curricula escolar. Esto en el marco del Día de la Raza, celebrado el pasado 12 de octubre. “Mi repudio total a Cristobal Colón”, señaló.



“No hay nada que recordar, sino para refutar a este fulano Cristóbal Colón. A él deberían de sacarlo de la currícula de enseñanza de nuestro país. Mató, violó y asesinó a miles de millones de hermanos. No solamente de Perú, de Ecuador, de Centroamérica, del Caribe”, enfatizó.

En ese sentido, expresó su repudio total contra el descubridor de América. Estas declaraciones las realizó en si discurso de la inauguración de una avenida en el Cono Norte, distrito de Cerro Colorado.

“La Pinta son carabelas que han venido acá a destruir nuestra historia y nuestro país no debe olvidar. Los niños que me escuchan no pueden olvidar que somos un país grande“, puntualizó Cáceres Llica.

◼ Día de la Raza

Así es el nombre con el que se denomina dicha fiesta del 12 de octubre. Esto en conmemoración del descubrimiento de América por el navegante Colón en 1492. Sin embargo, a través de los años más personas creen que no hay nada que celebrar.

Por lo que para algunos no es una oportunidad para celebrar la colonización, un hecho que dejó miles de indígenas muertos. Sino para reconocer la historia de las tradiciones culturales, folclóricas, gastronómicas, musicales, entre otras.

