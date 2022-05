Gobernador de Apurímac sobre diálogo en Las Bambas: “El premier ha pateado el tablero”

El gobernador de Apurímac, Baltazar Lantarón Núñez, se pronunció sobre la mesa de diálogo que pretendía solucionar el conflicto social en torno al proyecto minero Las Bambas y afirmó que el premier, Aníbal Torres, “ha pateado el tablero”.

“Son testigos de todo el esfuerzo que hemos hecho para poder sentarnos en la mesa la empresa, los comuneros y el Ejecutivo. Se ha hecho todo el esfuerzo de traer aquí al premier pero, lastimosamente, no se ha culminado esta reunión porque no se ha levantado el acta, no se ha firmado, y el premier, como dicen criollamente, ha pateado el tablero.“, declaró Lantarón para Canal N.

Agregado a ello, criticó que el presidente del Consejo de Ministros haya llegado tarde a la reunión y consideró que esta fue una falta de respeto para los comuneros.

“Creo que se ha encariñado mucho con Cusco el premier, se ha ido a Urubamba dejando plantado aquí más de dos horas, esperando desde las 11 de la mañana, para iniciar esta reunión cerca de las dos de la tarde. Yo creo que es una falta de respeto a los comuneros que han hecho el esfuerzo (de asistir)”, expresó.

Por ello, manifestó que, si el premier no tiene la voluntad de llegar a un buen acuerdo, solicitarán la presencia del presidente de la República, Pedro Castillo, o en todo caso piden que el primer ministro de un paso al costado y “venga otra persona que tenga la voluntad de construir en el país políticas de desarrollo de integración.”

Así mismo, el gobernador afirmó que Aníbal Torres tiene en su “conciencia” que los calificó de secuestradores, por lo que esperan que se rectifique.

