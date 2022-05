Gobernador de Apurímac sobre Aníbal Torres: “No tuvo la valentía de pedir perdón”

En entrevista con Exitosa, el gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón, volvió a criticar la actitud del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, sobre todo por no utilizar la ocasión de su visita al pueblo apurimeño para pedir disculpas a la comunidad por haberla tildado de “secuestradores”.

También te puede interesar: Fonavista que pueda acreditar su historial laboral cobrará de inmediato sus aportes

En plática con Nicolás Lucar, en ‘Hablemos Claro’, el dirigente habló sobre el incidente ocurrido hace una semana, donde el titular de la PCM, no solo llegó tarde a la reunión que tenía programada con los comuneros de Pumamarca, sino que se retiró sin haber instalado una mesa de dialogo, luego de haber levantado el estado de emergencia en el que se encontraba la zona, producto del conflicto minero en Las Bambas.

Para Lantarón, el accionar del jefe del gabinete ministerial continua “maltratando” a la comunidad de Apurímac y no fue de mucha utilidad su visita, pues no brindó ninguna solución viable para ambas partes enfrentadas.

“Había gran entusiasmo por parte de los comuneros de poder esperar en Pumamarca al premier y su comitiva. Lo citaron a las 11:00 am, se juntaron conmigo una hora antes incluso, y el premier llega más de dos horas y media después, una falta de respeto, una vez más el maltrato al pueblo de Apurímac. Llegó en helicóptero, saludó, pero no tuvo la valentía de pedir disculpas al pueblo, al cual trató de secuestradores. No es fácil adjetivar tan negativamente a las comunidades”, dijo el gobernador.

“El planteamiento inicial era ver quien daba el primer paso, conversamos con los comuneros y les dijimos que juntos lo demos. Levantar la medida de actividad, el estado de emergencia y pongamos la mesa a dialogar. Ese era el tema, pero el señor tiene la costumbre de hablar y no firmar ningún acta”, agregó.

Con respecto a la entrega formal de la propuesta para levantar el estado de emergencia y las medidas de fuerza, por parte del Gobierno, el dirigente informa que las comunidades aún están evaluando aceptar la medida, pero que aún no hay una respuesta.

Más noticias en Exitosa: