Gobernador de Apurímac sobre Aníbal Torres: “Llegó con un léxico autoritario y eso no lo vamos a permitir”

En diálogo con Exitosa, el gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón, criticó al premier Aníbal Torres luego que ayer llegara dos horas tarde a la mesa de diálogo con las comunidades y se retirara sin firmar un acta para solucionar el conflicto minero en Las Bambas.

“Ha sido una frustración para todos los hermanos que han estado ahí y también para los representantes de la empresa minera (MMG Las Bambas). Luego de patear el tablero, el premier se fue con los ministros y no hay ninguna acta para firmar”, declaró.

El titular del Gore Apurímac también calificó el discurso del presidente del Consejo de Ministros como “autoritario” y dijo que Torres Vásquez ha buscado “imponer” sus decisiones evitando el diálogo con los comuneros.

“Abandona [la mesa diálogo], donde usó un léxico autoritario, queriendo imponer decisiones en su condición de premier, lo cual no vamos a permitir como ciudadanos. Todos somos peruanos, los cargos son transitorios”, expresó.

El funcionario apurimeño mencionó que las autoridades locales esperaban una reunión extensa para poner fin al conflicto minero y no solo una visita breve del titular de la PCM.

“Normalmente, este tipo de diálogos duran 4, 6, o hasta 14 horas para firmar actas de compromisos o llegar a acuerdos. Sin embargo, el premier hizo uso de la palabra y dijo ‘bueno, aquí les dejo a los ministros’. Nosotros queríamos hablar con él”, sostuvo.

Para Lantarón, el premier Torres “no tiene vocación de un líder político” para generar consensos y dar pasos para resolver el problema.

“Al Ejecutivo le falta un poco más de apertura y entendimiento. No todos tenemos el mismo nivel de conocimiento, pero lo importante es escuchar y llegar a acuerdos. Eso no es de una hora; hay que venir pensando en que nos vamos a quedar hasta llegar a conclusiones y eso no pasa por la cabeza del premier“, explicó.

