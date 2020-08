Gobernador de Áncash pidió respeto al distanciamiento social tras ampliación de la cuarentena focalizada

El gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, se mostró de acuerdo con que el Ejecutivo amplíe la cuarentena focalizada al departamento de Áncash e invocó a la población a ser responsables y respetar la medida de distanciamiento social para combatir la pandemia de Covid-19.

Esto debido al incremento de contagios del nuevo coronavirus en la región, por ello, el gobernador pidió a los ancashinos respetar las indicaciones del sector salud. “Tenemos que ser responsables con el distanciamiento social, tenemos que cumplir aún varios requisitos (para que se levante la cuarentena)”, puntualizó Morillo.

La autoridad regional consideró vital continuar con la cuarentena, para que las personas no se aglomeren en las calles, y con ello evitar la propagación de la enfermedad. “Las personas, a veces, al ver que se levanta la cuarentena, piensan que no hay virus y no es así. El virus continúa en transmisión y tenemos que ser responsables”, enfatizó.

“Cuando las personas salgan tienen que tener todo el cuidado de no contagiarse y no contagiar a los demás (…) esas medidas debemos tomar por el bien de todos”, añadió Morillo.

De acuerdo con la última actualización de la Sala Situacional Covid-19 de la Dirección Regional de Salud de Áncash, hasta el momento se reportaron 19,370 casos confirmados de Covid-19 y provocó la muerte de 1,079 personas.