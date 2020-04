Gobernador de Áncash asegura que el covid-19 es una “grasita pesada”

Gran sorpresa generó a sus ciudadanos el gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Murillo, cuando – en un video difundido en redes sociales – calificó de “grasita pesada” al coronavirus (covid-19), señalando que por ello es pesada y no genera peligro a dos metros de distancia. Aunque la finalidad era incentivar el distanciamiento social responsable, Murillo terminó confundiendo a su población al emplear mal estos términos.

“Hay muchos que están desinformados, piensan que porque está en su zona se van a contagiar. Ya muchos especialistas y muchos médicos han dicho que la transmisión (se previene) con un distanciamiento de dos metros por la grasa se cae es pesada, el covid-19 es una grasa que es pesada y se cae a dos metros”, se le escucha decir a Juan Carlos Murillo , en un video difundido en redes sociales.

La respuesta. Exitosa se comunicó con Juan Carlos Murillo para recoger alguna explicación a lo sucedido. Este señaló que no quiso decir que el covid-19 era una “grasa”, sino que solo empleo términos médicos empleados por expertos en salud y epidemiólogos para describir la característica pesada del coronavirus y fomentar el distanciamiento social.

“Es un tema de interpretación. Los especialistas y los epidemiólogos, porque yo consulto siempre con ellos, dicen que es pesado (el virus), no es que sea una membrana grasa y es pesada. Los especialistas me lo han dicho. No es que sea una grasa, sino que son términos médicos que ellos usan al decir que es pesado”, dijo en diálogo con Jack Miranda, en Exitosa.

Por otro lado, el gobernador regional de Áncash confirmó que esta región – hasta la fecha – hay 475 personas infectadas con covid-19. Todos los positivos pacientes asintomáticos están siendo trasladado a refugios para romper la cadena de contagios. Para ello cuatro hoteles han sido alquilados y se va a seguir con esta modalidad hasta aislar a todos los asintomáticos.