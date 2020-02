Giulliana Loza sobre Domingo Pérez: “Querer bloquear una apelación supera todo límite”

Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, reiteró hoy que la apelación a los 15 meses de prisión preventiva que dictó el Poder Judicial contra la lideresa de Fuerza Popular, fue presentada dentro del plazo establecido por ley.

A través de su cuenta en Twitter, Loza difundió como “prueba” el cargo de la presentación del recurso de apelación, en respuesta a lo dicho por el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, quien aseguró que no se presentó la apelación en el plazo correspondiente.

“Señor Pérez, deje de mentir diciendo que no hemos presentado la apelación. Se presentó dentro del plazo, aun cuando la resolución no se leyó completamente y no nos ha sido notificada, ¡porque no la han terminado de revisar ni firmar!”, expresó en su tuit.

Todo no quedó ahí. La abogada indicó que “la obsesión” de José Domingo Pérez contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular “no tiene límites”. “Ahora quiere negarle su derecho fundamental a una apelación. Es obvio que tiene mucho miedo a que su show no sirva en instancias superiores”, añadió.

Al respecto, Loza sostuvo que “querer bloquear una apelación supera todo límite”. “Basta de shows mediáticos. Solo exigimos respeto al debido proceso”, sentenció.

