Giulliana Loza sobre caso Keiko Fujimori: “La Fiscalía hace mucho perdió objetividad”

Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, utilizó sus redes sociales para arremeter contra los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba, integrantes del Equipo Especial del caso Lava Jato.

“El nivel de abusos y violaciones al Debido Proceso por parte del Ministerio Público en el caso de Keiko Fujimori no tiene límites. Hacer una pericia a espaldas de la defensa es absolutamente ilegal. La Fiscalía hace mucho perdió objetividad”, indicó Loza a través de su cuenta de Twitter.

La abogada advirtió que “oficialmente, el Fiscal Pérez aún no ha designado peritos; sin embargo, su jefe, el fiscal Vela, habla ya de una pericia en curso. ¿Será que ya todo está armado?”, se preguntó.

Asimismo, Giulliana Loza acotó que los fiscales no solo están creando delitos, sino que los imputan con afirmaciones falaces. “Primero dijeron que Keiko no tenía arraigo porque vivía en casa alquilada. Ahora dicen que el hecho de que no tenga propiedades es prueba de lavado de activos”.

“Afirmar que los aportes a Fuerza Popular fueron al patrimonio personal de Keiko es una nueva afirmación sin sustento que no es prueba de nada”, agregó.

Por último, la abogada de Keiko Fujimori “invitó a los medios informativos a que contrasten estos hechos tan absurdos y delirantes con la opinión de especialistas en Derecho penal, sin ninguna relación con esta defensa. La obsesión de estos fiscales con Keiko será un caso de largo estudio en las facultades de Derecho”.