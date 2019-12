Giulliana Loza niega reunión con Blume y amenaza con denunciar a medio de comunicación

La abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, anunció que tomará acciones legales contra el medio de comunicación que difundió un informe que denuncia una presunta reunión entre ella y el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, en un restaurante de San Borja. Por ello, dio un plazo de 24 horas para que el medio se rectifique o que muestren las pruebas de que dicha reunión efectivamente se dio, de lo contrario procederá a denunciarlos penalmente.

“Absolutamente no, jamás me he reunido con el Sr. Blume, mas no lo conozco más allá de haber participado en la audiencia pública que incluso ustedes (los peruanos) han visto por la televisión, es absolutamente falso lo publicado por el diario La República y voy a proceder legalmente como corresponda a hacer respetar mis derechos… Yo el día de mañana estoy haciendo de manera oficial – si es que no se rectifican dentro de las 24 horas – con esta falsa y tendenciosa denuncia”, dijo en diálogo con Pedro Paredes, en Exitosa.

Este domingo La República presentó un informe donde se denuncia que el sábado 9 de noviembre, en horas de la tarde, el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume Fortini, y la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza Ávalos, habrían coincidido en el restaurante “Bocatta”, en la avenida Primavera 311, en Chacarilla, distrito de San Borja. En el informe se detalla que esta reunión se dio antes de “su ponencia (de Blume) a favor de la excarcelación de la excandidata presidencial, el martes 19 de noviembre. El colegiado aprobó la propuesta del titular del TC el jueves 28 de noviembre”.

En este sentido, Giulliana Loza instó a La República a que pueden que es ella la que aparece en el video que difundieron, donde se a Blume acompañado de un hombre y una mujer del restaurante: “shí estaré si hay alguna investigación (en el Ministerio Público), esa reunión no se dio, yo soy la primera en dar la cara. Yo no voy a permitir que falsamente me atribuyan un hecho indebido. Esto ya llegó al colmo, no soy yo (la que aparece en el video), que quede claro. Y los reto públicamente a probar que esa persona soy yo, yo no salí del restaurante con el Sr. Blume, no he tenido una reunión con Blume, yo no lo conozco”.

En otro momento de la entrevista, Giulliana Loza reconoció haber coincidido con Blume en noviembre por la tarde en el restaurante Bocatta, pero no el sábado 9 de noviembre, como asegura este medio. Señala que ella al darse cuenta que Blume ingresaba al local optó cambiarse de mesa y posteriormente irse del local para evitar especulaciones, llamando a la amiga que esperaba en el restaurante “Bocatta”, para decirle que iba a estar en un local que se ubicaba al lado. Asegura que en ningún momento cruzó palabra con él.

“Ellos hablan de una supuesta reunión de un sábado 9 de noviembre a las 4 de la tarde, falso. Yo no estuve ese día, ni a esa hora en ese restaurante, menos cuando dicen que habría un video donde yo aparezco. El 12 de noviembre yo quedé con una amiga en tomar un café en el restaurante “Bocatta”, yo ingreso hablando golpe de 7 de la noche hablando por teléfono, me siento y cuando advierto que a mi lado en la mesa contigua hay dos personas y una de ellas es el Sr. Blume me levanto y me voy inmediatamente a otra mesa, en verdad por sumamente prudente decidí al segundo irme al restaurante de al lado para evitar este tipo de chismes y especulaciones”, relató su versión.

La abogada de Keiko Fujimori aseguró que esta denuncia periodística respondería a la directiva de perjudicar a su defendida: “no es posible que se mienta de manera flagrante y tendenciosa con el único propósito de perjudicar a Keiko Fujimori, en un plan ya perverso de siempre querer verla perjudicada y privada de su libertad”.