Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, utilizó sus redes sociales para indicar que “la pesadilla de la segunda prisión preventiva terminará el próximo martes 28“, tras finalizarse las audiencias para evaluar si el juez Víctor Zúñiga acepta el pedido de 18 meses y 2 días de prisión para Keiko Fujimori.

“Hemos concluido el debate por más de 12 sesiones y ha quedado claro que no existe ningún nuevo elemento real que sustente una medida tan grave como la prisión preventiva en contra de Keiko Fujimori”, indicó Loza a través de su cuenta Twitter.

Además, la letrada advirtió que “el propio Poder Judicial ha reafirmado que la prisión preventiva es la excepción, y que requiere elementos objetivos y concretos para aplicarse; lo afirmó también en el Pleno Casatorio. Y lo han dicho los especialistas e inclusive periodistas que no comparten las ideas de Keiko”.

Giulliana Loza aseguró que no hay razón para una nueva prisión contra Keiko Fujimori. “Todos sus arraigos están sustentados. No existe peligro de fuga ni de obstrucción. Requerir la prisión preventiva, y no otra medida, para la realización de las pericias, es indebido porque ello no requiere que Keiko esté presa”.

En la misma línea, la abogada de Keiko Fujimori indicó que desconfió del juez Víctor Zúñiga, “por algunos comentarios que sonaron a adelanto de opinión en favor de la tesis fiscal”; por tal razón, Loza espera que “el juez actúe sin parcialidad ni arbitrariedades”.

Por último, Giulliana Loza solicitó “al juez que analice lo debatido y exhortamos a actuar con justicia en base al principio de proporcionalidad. Nos vamos con la esperanza de que el magistrado valorará los hechos reales y que la pesadilla de la segunda prisión preventiva terminará el próximo martes”.