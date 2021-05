Giuiliana Loza aseguró que no hay sustento para rechazar salida del país de Keiko Fujimori

Atención. En entrevista para Exitosa, Giuliana Loza, la abogada de la candidata presidencial Keiko Fujimori, manifestó que no se puede aducir “peligro de fuga” para rechazar el pedido de su patrocinada de viajar a Ecuador para participar en el Foro Iberoamericano “Desafíos de la libertad”.







Como se recuerda, el fiscal José Domingo Pérez solicitó a la justicia que no se le autorice el permiso a Fujimori Higuchi para salir del país y asistir a la invitación de Mario Vargas Llosa para un evento internacional a celebrarse este 23 de mayo.

“No solamente [no corresponde esa solicitud] porque no ha existido nunca tal peligro de fuga, ningún órgano jurisdiccional ha evidenciado eso. Las últimas resoluciones judiciales, por ejemplo en la que determina la no suspensión del partido Fuerza Popular, determinaron que ni siquiera pedido procesal en general concreto existe”, declaró.





En diálogo con Christian Hudtwalcker en Informamos y Opinamos, Loza consideró que Domingo Pérez no muestra un argumento concreto que respalde su tesis de peligro de fuga. En esa línea, exhortó presentar hechos concretos y objetivos, y “no meras suposiciones”.

“Más allá de eso, a alguien con un mínimo nivel de capacidad lógica o razonamiento pudiera aventurarse a pensar que Keiko Fujimori, siendo candidata presidencial o habiendo pasado esta segunda vuelta, pudiera fugarse a raíz de eso y no regresar a su país cuando está dentro de la campaña electoral, evidentemente no tiene sustento“, enfatizó.

Noticias relacionadas a Keiko Fujimori

Lo más visto en Exitosa